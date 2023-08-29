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Бочкарев: новые станции метро оснащаются российскими системами пожарной сигнализации

12:14
  • вторник
  • 29 августа 2023

Все приборы прошли тщательную проверку на соответствие требованиям качества

На строящихся линиях и станциях московского метро устанавливается противопожарное оборудование российского производства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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"На объектах метро устанавливают большое количество сложных инженерных систем, в частности противопожарной безопасности. В связи с ограничением поставок в Россию высокотехнологичной продукции была проведена работа по поиску альтернативных решений. Ее результатом стала замена оборудования автоматической пожарной сигнализации на российские системы, производимые на одном из предприятий Подмосковья", - заявил Бочкарев.

При этом заместитель мэра Москвы подчеркнул, что все приборы прошли тщательную проверку на соответствие требованиям качества. По его словам, системы были также исследованы специалистами на соответствие специфике работы на подземных транспортных объектах.

Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, одним из важнейших элементов пожарной сигнализации является аспирационная система, обеспечивающая раннее предупреждение о возгорании на объектах.

"Долгое время применялось оборудование немецкого производства, затем были протестированы российские приборы. Отечественный аспирационный извещатель отличается от иностранных аналогов повышенной чувствительностью, позволяющей раньше выявить задымление", – отметил Кравцов в рамках деловой программы Московского урбанистического форума.

Глава инжинирингового холдинга также добавил, что в настоящий период поставка автоматических систем пожарной сигнализации российского производства на строящиеся объекты столичного метрополитена уже активно осуществляется в необходимом объеме.

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