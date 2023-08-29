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Песков назвал большим успехом первый полет импортозамещенного SJ-100

12:34
  • вторник
  • 29 августа 2023

Работы выполнены в рекордно сжатые сроки

Первый полет импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) – это большой успех.
Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Работы выполнены в рекордно сжатые сроки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это действительно большой успех, потому что весьма и весьма в сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины", - сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

Ранее о том, что импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в Минпромторге России. В самолете было замещено около 40 систем и агрегатов.

"В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем", - подчеркнули в министерстве.  

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