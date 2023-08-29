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В Кремле оценили слова папы римского о великой России

13:00
  • вторник
  • 29 августа 2023

Москва солидарна с позицией понтифика

Мнение папы римского Франциска относительно России "звучит в унисон" с позицией Москвы. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в московском аэропорту
Слова Папы Римского о России вызвали возмущение в Киеве

Напомним, что накануне глава Ватикана провел видеоконференцию с участниками Всероссийской встречи католический молодежи в Санкт-Петербурге, в ходе которой заявил о "великом историческом наследии России". Примечательно, что позднее данное высказывание папы римского привело в ярость украинских дипломатов. Так, например, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова понтифика "империалистической пропагандой, проплаченной Кремлем".

"Папа римский знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни", - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент сотрудники учебных заведений России работают над сохранением исторического наследия страны. По его словам, российская молодежь должна помнить отечественную историю.

"Понтифик звучит с этими усилиями в унисон", - заключил он.

Ранее глава Всемирного Союза староверов Леонид Севостьянов заявил, что папа Римский Франциск предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из московских аэропортов во время дозаправки его самолета на пути в Монголию.

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