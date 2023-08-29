Песков опроверг обсуждение Путиным санкций с западными лидерами

СМИ писали, что отсутствие реакции Путина на санкции озадачило Шольца и Макрона

Президент России Владимир Путин никогда не затрагивал тему западных санкций в своих контактах с лидерами тех стран, которые вводили ограничения в отношении нашей страны. Такое заявление сделал во вторник, 29 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что позиция российского президента оказалась правильной и оправдала себя, поскольку "мы видим де-факто подтверждение, я имею в виду данные о росте нашей экономики, данные о расширении нашей экономики, данные Всемирного банка о вхождении России в ряды ведущих экономик Европы", сообщает "Интерфакс".

Ранее германское издание Bild писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон поразились тому, что президент России Владимир Путин во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года не продемонстрировал ожидаемой Западом реакции на санкции.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признавала, что экономические санкции, введенные Германией и другими западными странами из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию. Политик отметила, что рестрикции "должны были бы иметь экономический эффект", однако "этого не происходит".

Член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко жаловался, что "Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она умеет их обходить". В связи с этим санкции стран "коллективного" Запада не являются "серьезной помехой" для Москвы, заключил депутат.

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