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Песков нашел позитив в аварии аппарата "Луна-25"

13:17
  • вторник
  • 29 августа 2023

Он столкнулся с лунной поверхностью и разбился

Авария с аппаратом "Луна-25" — не повод отчаиваться, необходимо проанализировать причины и устранить их. Такое заявление сделал во вторник, 29 августа, спикер Кремля Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что у России в космической сфере "планы достаточно амбициозные, они будут реализовываться дальше".

Песков напомнил, что "путь к звездам лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное — продолжать российскую космическую программу", сообщает "Интерфакс".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что аварийная ситуация возникла из-за сбоя в работе двигателя. По его словам, двигатели космического аппарата проработали 127 секунд вместо 84. Расследованием всех обстоятельств происшествия с "Луной-25" занимается специальная комиссия.

Тем временем Индия успешно реализует собственную лунную миссию. 23 августа Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Южном полюсе Луны.

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