Собянин: В этом году число учащихся в московских школах превысит 1 млн 100 тысяч

Московская система образования готова к новому учебному году

Больше 30 новых зданий школ и детских садов откроются в Москве в начале нового учебного года. Одна из школ расположена в Молжаниновском районе. Там во вторник побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также объявил о скором завершении строительства детского сада в этом районе, а ещё принял участие в педагогическом совете в Гостином дворе.

С открытием нового здания школы "Перспектива" приподнятое настроение не только у педколлектива, но и у всей родительской общественности Молжаниновского района и учеников. Новостроек здесь много, а вот с образовательной инфраструктурой до недавнего времени была проблема. Почти 4 тысячи детей - в двух небольших зданиях 2014 года постройки. Учиться приходилось в две смены.

А ведь в этой школе еще масса дополнительных программ, начиная от туристического клуба, заканчивая своей телестудией. И все это нужно было где-то размещать. Родительская общественность Молжаниновского района обратилась за помощью к Сергею Собянину. Вот та самая мама, которой удалось отправить видеовопрос мэру:

"Спасибо, Сергей Семенович, что вы не остались в стороне от нашей проблемы. Спасибо большое, что мы сейчас видим такой потрясающий результат - то, что скоро откроется и школа, и детский сад".

"Детский сад рядом. Я думаю, в течение месяца откроется. Он практически готов. Молжаниново - одна из самых проблемных территорий у нас по школам. Но сейчас все будет хорошо. А строителям надо смотреть, чтобы в последующие годы - жилья здесь много строится - чтобы своевременно сдавали детские сады и школы, чтобы не было больше напряжения", - отметил Собянин.

Новое здание школы "Перспектива" более чем на тысячу мест возвели буквально за год. Уже 1 сентября оно примет учеников старших классов. Но прежде, чем осмотреть подарок от города, школьники демонстрируют мэру, чему их уже научили на дополнительных занятиях и секциях.

В новом учебном комплексе в распоряжении юных спортсменов будет зал на 540 квадратных метров, футбольное поле, дорожки для бега, площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса и гимнастики, зал хореографии.

На втором и третьем этажах здания - лабораторно-исследовательских комплекс, робо-класс, IT-полигон с 3D техникой.

"Огромное спасибо и мэру лично, Сергею Семеновичу, и Москве за то, что построили такое шикарнейшее современное очень большое здание. У нас было 275 дополнительных кружков, несмотря на то, что мы учились так достаточно напряженно, здесь будет намного больше, потому что здесь огромные ресурсы, огромные площади", - рассказала Наталья Тверская, директор школы "Перспектива".

В этом году в столичные школы придут свыше миллиона 100 тысяч учеников с 1 по 11 класс. Это абсолютный рекорд в истории Москвы. Но школы мегаполиса к началу года полностью готовы. Об этом Сергей Собянин сообщил на городском открытом педсовете.

"Задачи, которые стоят перед образованием на учебный год, по большому счёту, такие же традиционные задачи, над которыми мы работаем в образовании много лет - чтобы ребята чувствовали в школе себя уютно, чувствовали, что это их родной дом. С одной стороны, с другой стороны получили достойное воспитание, уважение к старшим, уважение к нашей стране, ей традициям, к её истории", - отметил Собянин.

В сентябре в Москве свои двери распахнут более 30 новых зданий школ и детских садов. Более двух тысяч образовательных учреждений среднего звена за лето отремонтировали.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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