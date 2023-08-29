Московские ученые разработали точную имитацию человеческой кожи

Она необходима для медицинских тренировочных фантомов

Щитовидная железа, трахея, позвоночник и даже тончайшие сосуды. Элементы будущего медицинского фантома - точной копии человеческого организма. Но главное достижение московских ученых - имитация кожи. В меру эластичная и проницаемая, чтобы хорошо пропускать ультразвук, но в то же время достаточно плотная. Отличить от настоящего кожного покрова практически невозможно. Впрочем, реалистичность - не единственное преимущество.

"Первоначально мы экспериментировали с распространенными материалами. Но эти материалы не долговечны. Не являются достаточно точной репликой человеческой ткани. И в результате мы перешли к силиконоподобным материалам, в который можно закладывать какие-то образования, встречающиеся в клинической практике. И в таком виде фантом сохраняется до месяца и даже года", - объяснил Денис Леонов, старший научный сотрудник научно-практического Центра диагностики и телемедицины.

Создать небольшой медицинский фантом можно всего за день: технология давно отработана. Первым делом проектируется точная компьютерная 3D-модель органа или ткани. Затем результат отправляют в печать. Но главный вопрос не "как", а "из чего". На поиск подходящих материалов ушли долгие годы. Работу начинали как обычный эксперимент в рамках студенческой практики. Однако со временем команда выросла, а наработки привлекли внимание профессиональных ученых. Ведь по ряду характеристик полученные фантомы заметно превосходили зарубежные аналоги. Это подтвердили и сами врачи, которые успели протестировать образцы. Конкретно этот создавался для практической подготовки УЗИ-специалистов.

Разработка пригодится не только дипломированным врачам с опытом, но и студентам-медикам разных профилей. Провести анастезию, сделать внутривенный укол или обнаружить аневризмы и тромбы сосудов головного мозга. Все это может стать не самой простой задачей, если у пациента, скажем, проблемы с лишним весом.

Одного образца, говорят преподаватели вузов, хватает примерно на несколько сотен манипуляций. После окончания курса можно сдать обратно в центр на переработку. Специалисты уверены - со временем сумеют создать фантомы, имитирующие абсолютно все органы и ткани в организме человека.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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