В Подмосковье жители все чаще стали встречать пауков-ос

Эти экзотические насекомые раньше обитали только в теплых краях

Не заметить их невозможно. Но они кажутся абсолютно нереальными. Как из фильмов ужасов. Яркие, черно-желтые. Да еще и размер - впечатляет! Не меньше пяти сантиметров! Таких гигантских пауков, похожих на ос, встречают уже по всему Подмосковью - Домодедово, Павловский посад, Королев, Раменское. Они - и на дачах, и в парках. А Глеб обнаружил одного в Троицке, просто на улице.

"Играли в футбол, я хотел ударить в ворота, попал мимо. Я пошел за мячом, увидел издалека какого-то паука яркого. Подошел, посмотрел, а это, похоже, паук-оса. Мы начали с ребятами думать - как его называют, потом все начали фоткать", - рассказывает он.

Футболисты оказались не робкого десятка и проявили исследовательский интерес. Паука сняли, фото и видео отправили родителям. Вместе с мамой потом и выяснили - это весьма редкий вид. И необычный для наших широт.

Такую яркую полосатую окраску имеет лишь самка паука, самцы же - весьма невыразительны, бывают черными или серыми. Аргиопа Брюнниха из семейства кругопрядов - действительно обитатели юга. Живут в Крыму, на Кавказе, в Краснодарском крае. Их и раньше встречали в ближайших к Москве областях, но в самой столице в этом году обнаружили впервые. Впрочем, то, что постепенно пауки-осы переместились на север, ученые не считают аномалией.

"В Московской области они относительно недавно, наверное, несколько лет - точно сказать не могу. Они постепенно расширяют свой ареал с юга на север, это происходит за счет потепления климата", - указал Федор Мартыновченко, сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Перемещаются они, кстати, с помощью паутины. Ее просто сдувает ветром, так пауки и путешествуют - под парусом. Пищи им в северных широтах вполне хватает. Яд их способен убить мошек и пчел. Но для человека никакой опасности они не представляют. Пауки-осы по отношению к людям не агрессивны. Скорее сами попытаются убежать. Желательно - просто не брать их в руки, говорят энтомологи.

"Они могут укусить, если паука взять в руку или на него случайно сесть, например. Немного больно, но никакой опасности нет", - добавил Мартыновченко.

Еще одно чудо природы, которое тоже лучше не трогать руками, - вот такие грибы (см. видео). Их в этом году тоже заметили в Подмосковье. Паутинник фиолетовый! В отличие от пауков-ос - совсем не ядовит. И вполне съедобен. Считается редким.

"Для этого гриба характерно редкое плодоношение - он выдает обильные урожаи где-то один раз в восемь, в десять лет. Вот его нету-нету, а потом - бах, и все вокруг фиолетовое. Вот примерно то же самое было в Московской области и в Москве, если я не ошибаюсь. Спустя примерно десять лет, ситуация повторяется", - говорит Михаил Вишневский, кандидат биологических наук, миколог.

Но несмотря на урожай, фиолетовые паутинники лучше не беспокоить - они занесены в Красную книгу Московской области. А обидчики таких грибов могут и штраф получить.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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