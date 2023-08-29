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Путин - главе ФССП: с людьми нужно работать корректно

14:38
  • вторник
  • 29 августа 2023

Рост благосостояния граждан остается государственным приоритетом

Владимир Путин принял сегодня в Кремле директора Федеральной службы судебных приставов. Дмитрий Аристов доложил президенту о текущем состоянии дел. В частности, об организации работы в новых регионах, передает "ТВ Центр".

Глава ведомства подчеркнул: там неукоснительно соблюдается закон о запрете взыскания долгов, полученных до сентября 2022 года в банках Украины. В целом же эффективность Службы судебных приставов неуклонно растет. За последние два года общий объем взысканий увеличился на две трети. Это касается и платежей по алиментам.

Однако и количество злостных неплательщиков остается высоким. Президент отметил: рост благосостояния граждан остается государственным приоритетом.

"Нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя она сейчас у нас стабильная, но тем не менее - надо об этом думать всегда. В то же время у вас свои задачи. Надо, конечно, нужно эти задачи исполнять, выполнять, но корректно нужно с людьми работать, корректно", - указал глава государства.

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Владимир Путин и директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов
Владимир Путин и директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов
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