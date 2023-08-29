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Всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов" пройдет на новой площадке

14:48
  • вторник
  • 29 августа 2023

Эксперты обсудят итоги Единого дня голосования

Всероссийский традиционный онлайн-марафон "Ночь выборов" пройдет 10 сентября на новой площадке. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции организаторы мероприятия, передает "ТВ Центр".

Эксперты обсудят итоги Единого дня голосования. Будут прямые включения из регионов, брифинги политических партий и дискуссии с наблюдателями. В обсуждениях примут участие известные журналисты и блогеры. Впервые в выборах будут участвовать жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

"На территории всех четырех регионов открыты и функционируют общественные штабы, которые собирают всю необходимую информацию, осуществляют мониторинг и готовят наблюдателей, которые в том числе будут наблюдать и в серой зоне", - рассказала Алена Булгакова, исполнительный директор Ассоциации НОМ, член Общественной палаты России.

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