Четырехэтажное здание площадью 16,4 тыс. кв. м было возведено по индивидуальному проекту

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы.

"Школа современная, первоклассная, хорошая школа, сейчас с ее вводом в Молжаниновском районе будет все хорошо. Но и строителям надо смотреть, чтобы в последующие годы своевременно сдавали детские сады и школы", - сказал градоначальник.

Он добавил, что в сентябре в Москве будет открыто порядка 30 новых зданий школ и детских садов.

Строительство нового учебного здания на 1,1 тыс. мест на территории школы "Перспектива" на ул. Синявинская было начато в июне 2022 года и завершено в августе 2023 года. Своих первых учеников школа примет 1 сентября. В новое здание будут переведены 7–11 классы из основного учебного корпуса "Перспективы" по адресу: ул. Синявинская, д. 11а.

Четырехэтажное здание площадью 16,4 тыс. кв. м было возведено по индивидуальному проекту. На территории школы организовано современное спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для бега, площадками для баскетбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса и гимнастики. Входная площадка оборудована велопарковками.

Перевод в новое здание улучшит условия обучения старшеклассников и создаст дополнительные возможности для успешной реализации ключевых образовательных проектов – естественно-научной и математической вертикалей в 7–9 классах. Также в школе планируется организовать работу мастерских по рисунку, живописи, композиции и декору.

В июне 2022 года было начато строительство детского сада школы "Перспектива" на 350 мест, оно будет завершено до конца 2023 года.

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