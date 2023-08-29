Собянин: Московская система образования готова к новому учебному году

В этом году число учащихся в московских школах превысит 1,1 млн

Власти Москвы с 2024 года запустят масштабную программу реконструкции школьных зданий, в первый год работы начнут в 50 школах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во вторник, 29 августа, в ходе участия в городском открытом педагогическом совете, который проходит на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе.

Градоначальник подчеркнул, что только в школьном образовании — "около 4 тыс. зданий, и около тысячи из них находится в сложном, я бы не сказал аварийном, но, тем не менее, уже морально устаревшем состоянии". Столичные власти поставили себе задачу – в течение 2024 года начать масштабное проектирование и первые 50 школ начать реконструировать.

Сергей Собянин добавил, что в перспективе ежегодно будут реконструировать по 100 зданий школ, а в последующие годы – минимум по 100 зданий каждый год, превращая их в новые современные школы. Это будет одна из самых масштабных и больших программ города. Также в Москве продолжится строительство новых школ. В планах на 2023-25 годы – порядка 160 новых объектов образования.

По словам мэра столицы, в 2023 году в московские школы пойдут 1 млн 100 тысяч школьников. Московская система образования готова к новому учебному году.

Ранее Собянин рассказал, что на северо-западе Москвы принять учеников готова новая школа. Здание площадью больше 14 тысяч квадратных метров возведено по индивидуальному проекту за счет средств инвестора. Помимо учебных классов оборудованы специальные кабинеты для занятий физикой, биологией, иностранными языками, а также мастерские.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отмечал, что за 11 лет в Москве возвели больше 800 социальных объектов, в том числе 372 детских сада, 156 школ.

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