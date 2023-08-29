Reuters: Toyota приостановила работу всех заводов в Японии из-за сбоя

Информации о сроках возобновления работы предприятий пока нет

Крупнейший автомобильный концерн Японии Toyota Motor приостановил работу всех заводов в стране из-за системного сбоя, передает информагентство Reuters со ссылкой на анонимный источник из автоконцерна.

Уточняется, что всего на территории Японии функционирует 14 сборочных предприятий, принадлежащих автомобильному концерну.

При этом в агентстве подчеркнули, что на данный момент "истинные причины" сбоя неизвестны. Как отметил анонимный собеседник агентства, нарушение деятельности сборочных предприятий носит "системный характер".

Помимо этого, пожелавший сохранить свою анонимность собеседник также добавил, что информации о сроках восстановления работы заводов также нет. Примечательно, что сотрудники пресс-службы автоконцерна Toyota Motor все еще не дали каких-либо разъяснительных комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Ранее в Россиандарте сообщили, что отечественное подразделение японского автоконцерна Toyota отзывает в России 47007 тысяч автомобилей. По данным ведомства, одной из причин такого решения могут быть проблемы с работой программного обеспечения.

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