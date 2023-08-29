ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева

13:45
  • вторник
  • 29 августа 2023

Ее вещи нашли на Покровской набережной

Следственный комитет начал проверку после исчезновения16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве.

Девушка передстала выходить на связь в понедельник, после того, как вышла с катка на "Скалов Арене". Девушка ушла в сторону Владимирской церкви. В Последний раз камеры зафиксировали спортсменку в районе дома №67 на Волоколамском шоссе, передает РИА Новости.

Мать девочки обратилась в полицию. На поиски вышли кинологи. Вещи Горбачевой обнаружили на Покровской набережной, но самой девушки рядом не оказалось. Акватория рядом с набережной обследуется, вызвана поисково-спасательная группа МЧС, пишет telegram-канал Baza.

Telegram-канал "112" пишет, что перед исчезновением фигуристка поссорилась с тренером.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фигуристка Алина Горбачева
Фигуристка Алина Горбачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.