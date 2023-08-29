В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева

Ее вещи нашли на Покровской набережной

Следственный комитет начал проверку после исчезновения16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве.

Девушка передстала выходить на связь в понедельник, после того, как вышла с катка на "Скалов Арене". Девушка ушла в сторону Владимирской церкви. В Последний раз камеры зафиксировали спортсменку в районе дома №67 на Волоколамском шоссе, передает РИА Новости.

Мать девочки обратилась в полицию. На поиски вышли кинологи. Вещи Горбачевой обнаружили на Покровской набережной, но самой девушки рядом не оказалось. Акватория рядом с набережной обследуется, вызвана поисково-спасательная группа МЧС, пишет telegram-канал Baza.

Telegram-канал "112" пишет, что перед исчезновением фигуристка поссорилась с тренером.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.

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