ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подоляк: выборов на Украине в 2024 году точно не будет

14:11
  • вторник
  • 29 августа 2023

Зеленский не хочет уходить

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил против проведения президентских и парламентских выборов до окончания боевых действий на территории страны. Об этом в интервью новостному телеканалу "1+1" заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко об этом сказать. В этом году выборов точно не будет", - заявил Подоляк, чьи слова приводит ТАСС.

При этом советник Зеленского подчеркнул, что политический истеблишмент Украины выступил против проведения не только парламентских, но и президентских выборов. По его словам, украинского руководство не планирует "прислушиваться" к мнению американских политиков, которые неоднократно настаивали на необходимости удовлетворения волеизъявления граждан страны.  

Он также добавил, что отдельные представители киевского режима не видят смысла в проведении выборов на территории Украины, поскольку в условиях боевых действий не все украинские граждане смогут реализовать свое "право голоса".  

Ранее советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что страны "коллективного" Запада поддерживают Киев в уничтожении "всего российского". По словам президентского советника, западные кураторы уже согласовали авиаудары ВСУ по военным и гражданским объектам, расположенным на территории полуострова Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.