Зеленский не хочет уходить

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил против проведения президентских и парламентских выборов до окончания боевых действий на территории страны. Об этом в интервью новостному телеканалу "1+1" заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко об этом сказать. В этом году выборов точно не будет", - заявил Подоляк, чьи слова приводит ТАСС.

При этом советник Зеленского подчеркнул, что политический истеблишмент Украины выступил против проведения не только парламентских, но и президентских выборов. По его словам, украинского руководство не планирует "прислушиваться" к мнению американских политиков, которые неоднократно настаивали на необходимости удовлетворения волеизъявления граждан страны.

Он также добавил, что отдельные представители киевского режима не видят смысла в проведении выборов на территории Украины, поскольку в условиях боевых действий не все украинские граждане смогут реализовать свое "право голоса".

Ранее советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что страны "коллективного" Запада поддерживают Киев в уничтожении "всего российского". По словам президентского советника, западные кураторы уже согласовали авиаудары ВСУ по военным и гражданским объектам, расположенным на территории полуострова Крым.

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