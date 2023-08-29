Российская система ПВО сбила украинскую ракету "Нептун"

Россия продолжает спецоперацию

Российская система противовоздушной обороны сбила противокорабельную ракету "Нептун" Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 29 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

Кроме того, силами ПВО перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

За минувшие 24 часа ВС России также ликвидировали 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости.

Ранее американское издание Military Watch Magazine отмечало, что Украина существенно уступает России в небе. Особенности украинских истребителей — радары с механическим сканированием и отсутствие ракет с активным радиолокационным наведением. Это делает их относительно легкими целями для самолетов ВКС России.

При этом Киев до сих пор не может получить от Запада долгожданные истребители, хотя Дания, наконец, начала обучать пилотов ВСУ работе с F-16.

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