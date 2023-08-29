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Forbes: Запад напрасно недооценил военные возможности России

14:21
  • вторник
  • 29 августа 2023

В ВСУ признают превосходящие силы противника

Западные средства массовой информации напрасно называют "противника", Россию, глупым — такое мнение высказал обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на украинских военных.

В ВСУ отметили превосходство ВС России, в частности, в плане применения беспилотников — в этом, по признанию украинских военных, "мы сильно от них отстаем".

Боец ВСУ выразил мнение, что "пренебрежительное отношение" к России сказывается на ходе военных действий — "многие не воспринимают русских серьезно, а зря".

Ранее украинский военнослужащий рассказал, что российские управляемые авиационные бомбы представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины. По словам бойца ВСУ, "корректируемые авиационные бомбы – один из наших самых больших страхов", тем более что "русские их используют масштабно".

При этом Киев на фоне провала контрнаступления бросил в бой все обученные на Западе подразделения, однако ВС России успешно отражают все попытки противника атаковать.

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