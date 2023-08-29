Три человека погибли при крушении Ми-8 в Челябинской области

Произошел отказ техники
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области.
Инцидент произошел у поселка Прудный в Сосновском районе. Погибли три члена экипажа.
Предварительная причина крушения - отказ техники, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
Источник telegram-канала Baza утверждает, что вертолет принадлежал Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. Борт поводил тренировочный полет, пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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