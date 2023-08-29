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Три человека погибли при крушении Ми-8 в Челябинской области

14:24
  • вторник
  • 29 августа 2023

Произошел отказ техники

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области.

Инцидент произошел у поселка Прудный в Сосновском районе. Погибли три члена экипажа.

Предварительная причина крушения - отказ техники, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Источник telegram-канала Baza утверждает, что вертолет принадлежал Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. Борт поводил тренировочный полет, пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".

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