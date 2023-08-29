Ватикан объяснил слова папы римского после критики Киева

Понтифик не собирался "превозносить империалистическую логику"

Папа римский Франциск не собирался "превозносить логику империализма", призывая к сохранению русского культурного и духовного наследия. Такое заявление сделал во вторник, 29 августа, руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Представитель Ватикана пояснил, что понтифик всего лишь "намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России", сообщает РИА Новости.

Недовольство украинских властей вызвал призыв Франциска не забывать свое наследие "великой России, могучей и просвещенной Российской империи". Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в ходе очередного брифинга назвал слова папы римского Франциска о величии России "империалистической пропагандой, проплаченной Кремлем".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что мнение папы римского Франциска относительно России "звучит в унисон" с позицией Москвы, поскольку он "знает российскую историю, и это очень хорошо".

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