Его дни сочтены

Украинский лидер Владимир Зеленский "лишится" президентского кресла в ходе военного переворота. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший аналитик разведывательного ведомства США подчеркнул, что в ближайшее время действующий президент Украины Владимир Зеленский может лишится власти из-за недовольства в рядах украинской армии.

Он также добавил, что попытки стран "коллективного" Запада "ослабить и развалить" Россию не увенчались успехом. По его словам, недальновидная политика США и ЕС в отношении Москвы привела лишь к децентрализации власти на Украине.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления украинской армии указывает на неудачу Запада в "уничтожении" России. По мнению отставного офицера, именно переход российских военных к стратегии "масштабной обороны" привел к "тотальному повалу" наступательных действий ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"