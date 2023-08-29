ВСУ на донецком направлении за сутки потеряли более 340 военных

Уничтожен склад с боеприпасами

Российские военные в ходе специальной военной операции улучили положение на донецком направлении.

ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Невельское (ДНР) и улучшили положение по переднему краю, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе Дорожного (ДНР) поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами, а в районе Дружковки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов.

За минувшие сутки на донецком направлении противник потерял более 340 военнослужащих и 21 единицу техники.

Ранее в Минобороны России рассказали о сбитой украинской противокорабельной ракеты "Нептун".

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