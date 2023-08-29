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Россия простила жителям новых регионов кредиты в украинских банках

14:59
  • вторник
  • 29 августа 2023

ФССП не станет взыскивать такие долги

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не будет взыскивать с граждан на новых территориях России долги, которые появились после кредитования в банках Украины. Об этом во вторник, 29 августа, рассказал директор ведомства Дмитрий Аристов.
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Он напомнил, что в конце 2022 года были приняты поправки о применении закона об исполнительном производстве на этих территориях. Особенность заключается в том, что не принимаются к исполнению судебные решения о взыскании кредитных долгов с населения новых российских регионов, которые получали в банках Украины, а также в бюджет Украины, сообщает ТАСС.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать с жителей Донецкой и Луганской народных республик,, Запорожской и Херсонской областей просроченные долги по кредитам. На долги между физическими лицами, за жилищно-коммунальные услуги и на займы индивидуальных предпринимателей документ не распространяется.

При этом Украина не признает данные четыре региона субъектами Российской Федерации и требует соблюдения на данной территории украинского законодательства.

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