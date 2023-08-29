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Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ потеряли большинство ударных бригад в ходе наступления

15:06
  • вторник
  • 29 августа 2023

Киевскому режиму нечем воевать

В результате провального контрнаступления ВСУ у киевского режима осталось лишь несколько механизированных бригад. Об этом в интервью бывшему члену парламента Великобритании Джорджу Галлоуэю заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.   

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"82-я и две другие бригады, составлявшие стратегический резерв, — это последние обученные силы, которыми располагает Украина", - заявид Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что после уничтожения ВС России все еще оставшихся в строю механизированных бригад ВСУ киевский режим останется без наступательных соединений.

Он также добавил, что спустя почти три месяца после начала наступательных действий украинской армии в зоне военной спецоперации киевский режим так и не смог достичь каких-либо значимых результатов. По его словам, военнослужащие ВСУ не смогли "прорвать" даже первую линию обороны российских военных.  

"Украинская оборона скоро развалится", - заключил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский "лишится" власти в ходе военного переворота. По мнению бывшего аналитика разведывательного ведомства США, к такому исходу событий приведут массовые недовольства в рядах украинской армии.  

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