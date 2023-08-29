Глава СПЧ выступил против лишения уклонистов приобретенного гражданства России

Есть другие способы решить эту проблему, указал Фадеев

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.

Как отмечается в Telegram-канале Совета, Фадеев предложил определиться, "какую задачу мы хотим решить — поставить на учет или наказать", а также подчеркнул, что лишение гражданства — это "очень серьезная мера, не надо ею играть".

Фадеев выразил убежденность в том, что "есть другие способы решить эту проблему, а предлагаемые радикальные меры лишь привнесут дополнительное напряжение".

Весной председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что на тех, кто уклоняется от срочной службы в Вооруженных силах России, будет наложен ряд обеспечительных мер, в частности, запрет на выезд из страны.

В июле вступил в силу приказ Министерства внутренних дел, которым утверждается порядок ограничения водительских прав уклонистам от службы в армии.

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