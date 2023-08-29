ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава СПЧ выступил против лишения уклонистов приобретенного гражданства России

15:16
  • вторник
  • 29 августа 2023

Есть другие способы решить эту проблему, указал Фадеев

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.

Как отмечается в Telegram-канале Совета, Фадеев предложил определиться, "какую задачу мы хотим решить — поставить на учет или наказать", а также подчеркнул, что лишение гражданства — это "очень серьезная мера, не надо ею играть".

Фадеев выразил убежденность в том, что "есть другие способы решить эту проблему, а предлагаемые радикальные меры лишь привнесут дополнительное напряжение".

Весной председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что на тех, кто уклоняется от срочной службы в Вооруженных силах России, будет наложен ряд обеспечительных мер, в частности, запрет на выезд из страны.

В июле вступил в силу приказ Министерства внутренних дел, которым утверждается порядок ограничения водительских прав уклонистам от службы в армии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.