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Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

14:56
  • вторник
  • 29 августа 2023

МЦД-4 станет самой протяжённой рельсовой артерией Москвы

Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) свяжет более 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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По его словам, МЦД-4 станет самой протяженной рельсовой артерией Москвы длиной 86 километров.

"На соединительной линии МЦД-4 доделываем новые станции "Кутузовская" и "Тестовская", завершаем реконструкцию "Поклонной". Кроме того, сняли временные пролеты на "Тестовской", необходимые для строительства тоннеля, который в будущем соединит D1 с D4", – сообщил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что городской вокзал "Нижегородская" станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы, а благоустройство у одноимённой станции метро завершится до конца 2023 года.

Движение по третьей линии Московских центральных диаметров было запущено 17 августа. МЦД-3 связал Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Старт движению дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

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