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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости COVD-19

15:19
  • вторник
  • 29 августа 2023

Преобладает штамм "омикрон"

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По данным ведомства, за последнюю неделю зарегистрировано более 4 тысяч случаев COVID-19. Преобладает штамм "омикрон".

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Напряженной остается ситуация в некоторых регионах и с энтеровирусной инфекцией. Усилен эпидемический контроль в образовательных учреждениях Свердловской области, Хабаровского края, Севастополя и Москвы – в этих регионах наблюдаются заболеваемость приобрела массовый характер.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, самая сложная ситуация сложилась в Саратовской области. Здесь за семь месяцев 2023 года зарегистрирован 101 случай заболевания ЭВИ. Рост числа зараженных энтеровирусными инфекциями наблюдается в основном среди детей младшего и школьного возраста, у которых не сформирован иммунитет, приводит сообщение ведомства ТАСС.

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