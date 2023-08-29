Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости COVD-19

Преобладает штамм "омикрон"

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По данным ведомства, за последнюю неделю зарегистрировано более 4 тысяч случаев COVID-19. Преобладает штамм "омикрон".

Напряженной остается ситуация в некоторых регионах и с энтеровирусной инфекцией. Усилен эпидемический контроль в образовательных учреждениях Свердловской области, Хабаровского края, Севастополя и Москвы – в этих регионах наблюдаются заболеваемость приобрела массовый характер.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, самая сложная ситуация сложилась в Саратовской области. Здесь за семь месяцев 2023 года зарегистрирован 101 случай заболевания ЭВИ. Рост числа зараженных энтеровирусными инфекциями наблюдается в основном среди детей младшего и школьного возраста, у которых не сформирован иммунитет, приводит сообщение ведомства ТАСС.

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