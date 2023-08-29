CNBC: мировой дефицит лития может возникнуть уже в 2025 году

Спрос на этот металл возрос из-за популярности электромобилей в мире

Крупнейшие экономики мира могут столкнуться с дефицитом лития уже в ближайшие несколько лет, передает издание CNBC со ссылкой на комментарии аналитиков.

Как отметили авторы публикации, дефицит драгоценного металла будет вызван значительным увеличением потребления этого минерала на территории Китая. Уточняется, что в течение следующих десяти лет ежегодный рост спроса на литий в КНР только для электромобилей составит свыше 20 процентов.

При этом аналитики издания подчеркнули, что Пекин является всего лишь третьем по величине производителем лития в мире. Помимо этого, в издании также добавили, что главная причина значительного увеличения спроса на этот ценный металл заключается в активном распространении автомобилей, работающих на электричестве.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что западные страны продолжат испытывать зависимость от обогащенного урана из России. По данным аналитиков агентства, поставляемый отечественными компаниями радиоактивный металл обеспечивает деятельность не только американских, но и европейских АЭС.

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