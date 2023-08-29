Минпросвещения опровергло исключение Пушкина и Лермонтова из ЕГЭ

Такая информация не соответствует действительности

Информация об исключении произведений российских писателей первой половины XIX века из заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе в 2024 году не соответствует действительности. Об этом во вторник, 29 августа, рассказали в Министерстве просвещения России.

Ведомство опровергло сведения о том, что из ЕГЭ якобы исчезли произведения Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других авторов-классиков, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в его ведомстве не усматривают перспектив серьезных изменений единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшее десятилетие. При этом Музаев предупредил, что данная форма аттестации "расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах".

При этом в ЕГЭ по истории включат задания о специальной военной операции. Это сделают только после поставки соответствующих учебников в российские школы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"