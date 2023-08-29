ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпросвещения опровергло исключение Пушкина и Лермонтова из ЕГЭ

15:38
  • вторник
  • 29 августа 2023

Такая информация не соответствует действительности

Информация об исключении произведений российских писателей первой половины XIX века из заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе в 2024 году не соответствует действительности. Об этом во вторник, 29 августа, рассказали в Министерстве просвещения России.

Ведомство опровергло сведения о том, что из ЕГЭ якобы исчезли произведения Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других авторов-классиков, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в его ведомстве не усматривают перспектив серьезных изменений единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшее десятилетие. При этом Музаев предупредил, что данная форма аттестации "расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах".

При этом в ЕГЭ по истории включат задания о специальной военной операции. Это сделают только после поставки соответствующих учебников в российские школы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ЕГЭ
ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.