Минздрав опроверг проблемы с поставками зарубежных вакцин из-за санкций

Вакцины относятся к препаратам, на которые санкции не распространяются

Проблем с поставками зарубежных вакцин из-за санкций в России не возникало. Об этом во вторник, 29 августа, рассказала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Лейла Намазова-Баранова.

Эксперт напомнила, что вакцины относятся к препаратам, на которые санкции не распространяются.

Такие препараты в Россию "продолжали поступать", проблем с поставками не было, цитирует Намазову-Баранову АГН "Москва".

В июле российский министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что в Екатеринбурге нет недостатка вакцины от менингококковой инфекции. Этот комментарий последовал после сообщений о случаях заболевания среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге.

До того Мурашко отмечал, что в России не наблюдается нехватка вакцины против кори. Глава Минздрава подчеркнул, что производство вакцинных препаратов от этого заболевания продолжает работать, причем оно "скорректировано для обеспечения более ранних выпусков" необходимых объемов.

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