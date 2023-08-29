Поиски фигуристки Алины Горбачёвой: что известно к этому часу

Поиски ведут в том числе водолазы

Это последние кадры с камеры уличного видеонаблюдения, которая зафиксировала передвижения по городу шестнадцатилетней фигуристки Алины Горбачёвой. Девушка перешла Покровскую набережную и направилась в сторону парка на берегу Москвы-реки. Больше в объективы камер Алина не попадала. Сообщается, что необходимые данные загружены в систему распознавания лиц, но её работа результатов пока не принесла. Где находится Алина Горбачёва - неизвестно.

В минувшем сезоне Алина Горбачёва стала чемпионкой России в одиночном катании среди юниоров. Попала в основной состав юниорской сборной. Выиграла Кубок Первого канала. Взяла бронзу на одном из этапов "Гран-при России" и попала в десятку взрослого первенства страны. Одна из немногих, кто делает прыжок с четырьмя оборотами. Алина Горбачёва - один из лидеров отечественного фигурного катания.

Тренировалась девушка на "Чкалов-арене" в Москве. Это недалеко от места пропажи. Тренер Софья Федченко. Алина Горбачева — ее самая известная ученица. И жила фигуристка не с родителями, а с тренером. Даже на отдых ездили вместе.

Спортивная пресса, однако, не раз рассказывала о сложных отношениях тренера и ученицы. И что Алина даже хотела сменить наставника. Об этом журналистам рассказали родные чемпионки.

По информации, которая просачивается в прессу, в день исчезновения Алина приехала на тренировку и в очередной раз поссорилась со своим тренером. Убежала в раздевалку. Переоделась и ушла на улицу, никому ничего не сказав. С собой у девушки был рюкзак, телефон, планшет.

Полицейские, обследовав парк на берегу Москвы-реки, обнаружили чьи-то брошенные белые носки. Рядом мангал и остывшие угли. Судя по всему, здесь был пикник. Служебная собака сначала взяла след. Прошла по нему по парку и вернулась к воде. Поиски ведут в том числе водолазы. Следователи и оперативники проверяют все поступающую информацию.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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