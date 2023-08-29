Первый полет импортозамещенного "Суперджета": как это было

Пробный полёт продлился 54 минуты

Демонстрация технологической независимости: импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость лайнера в воздухе, сообщили в Минпромторге.

За этим взлётом с замиранием сердца следил большой коллектив. Все те, кто подарил новому самолёту жизнь. "Сухой Суперджет-100" - российский ближнемагистральный лайнер. Сегодня впервые в небе опытный образец, полностью изготовленный из отечественных комплектующих.

Пробный полёт продлился 54 минуты и был нужен, чтобы испытать множество систем. Экипаж проверил машину на высотах до трёх километров и разных скоростях до 343 километров в час. Летчики тестировали управляемость и устойчивость самолёта в воздухе, систему автоматического регулирования давления в кабине. В конце испытывалась посадка, в том числе с заходом на второй круг. Когда борт штатно коснулся земли, напряжение схлынуло. Настал момент искренней радости за успех.

"Гордость за тех людей, кто принимал участие. И смежники, и производство, и КБ, и мы, как лётно-испытательный комплекс. Что сейчас получилось, первый шаг этого самолета в небо. Я надеюсь, что мы с честью пройдем программу испытаний. Чтобы как можно быстрее в сжатые сроки самолет встал на крыло", - отметил Денис Велижанин, ведущий инженер по летным испытаниям-бортовой оператор 1 класса.

В суперджетах прошлого поколения использовались иностранные двигатели и агрегаты. В этом опытном образце - полное импортозамещение используемых деталей. Всего было спроектировано и заменено около 40 систем и узлов. И сегодня в небе ближнемагистральный лайнер, сконструированный и произведённый в России, наглядно продемонстрировал технологическую независимость нашей страны. В ходе испытаний подтвердилась стабильная работа всех отечественных решений.

"Это действительно значительное событие национального масштаба. Потому что сегодняшний полет российского самолета Сухой Суперджет - это конец разговорам, про то, что Суперджет - это иностранная машина с иностранной начинкой", - отметил Юрий Слюсарь, генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации.

Отдельно создатели самолёта обращают внимание на сроки разработки. Опытный образец готовился к вылету в Комсомольске-на-Амуре, последние полгода коллектив специалистов в Москве и на Дальнем Востоке работал в круглосуточном режиме. Чтобы ускорить проверку всех бортовых систем, использовались двигатели, произведенные совместно российскими и французскими компаниями. Но прямо сейчас завершаются испытания полностью отечественного двигателя ПД-8.

"Как только двигатели на летающей лаборатории закончат предварительный этап испытаний, соответственно, это будет уже следующий этап сертификационных испытаний двигателя ПД-8 в составе самолета Суперджет-100", - сообщил Андрей Богинский, заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации, генеральный директор ПАО "Яковлев".

А значит российский Суперджет, в название которому часто сейчас добавляют приставку "нью", продолжит набор высоты. Отечественные конструкторы доказали, что могут разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий. Следующая задача - сертифицировать лайнер и начать серийные поставки в авиакомпании.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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