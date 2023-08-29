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В Москве объявили победителей конкурса "Лидеры возрождения"

22:30
  • вторник
  • 29 августа 2023

В церемонии награждения принял участие Сергей Кириенко

В Москве сегодня объявили имена победителей конкурса "Лидеры Возрождения". Церемония награждения состоялась на ВДНХ.

Конкурс проводился в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонских областях. Главная цель - найти талантливых и перспективных управленцев для новых регионов страны. В итоге победителями стали 104 человека. Они попадут в кадровые резервы своих регионов, а также получат по миллиону рублей на обучение по специальным образовательным программам.

В церемонии награждения также принимал участие первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко. Он напомнил конкурсантам, что главное для руководителя - умение работать в команде.

"Государственная служба происходит от слова "служение" и никак по-другому. Очень важно понимать, для чего, для кого ты служишь: ты служишь для своей страны, ты служишь для людей. И если вот это понимание всегда есть с тобой -  что все, что ты делаешь - это для страны, это для людей, для будущих поколений, тогда всё у вас обязательно получится. Удачи вам и успехов!" – сказал Кириенко.

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