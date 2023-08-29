ВС России удивили британцев прорывом фронта в Харьковской области

ВСУ были застигнуты врасплох

Начавшееся в июне контрнаступление Украины было направлено на то, чтобы заставить российские войска перейти к обороне. Однако ВС России сумели удивить не только украинских военных, которых просто застигли врасплох, но и британских военных экспертов.

Этого не должно было произойти, пишет британская The Guardian. В первой половине августа российские войска предприняли наступление на Купянск и его окрестности. Украинцы оказались застигнутыми врасплох, и фронт сдвинулся. ВСУ не ожидали, что российские силы прорвут фронт в Харьковской области, пишет издание.

Министр обороны Украины Алексей Резников накануне также признал продвижение российских войск в Харьковской области. Авторы британского издания приводят опасения командования ВСУ: они боятся, что россияне уничтожат их силы в Купянске так же, как это было в Артемовске весной. А новую линию обороны ВС России выстроят по реке Оскол.

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