Киев остался без 96 машин

Немецкие танки Leopard 1A5 "гниют" в военных ангарах Италии из-за отказа властей Швейцарии передать технику в пользование военнослужащим ВСУ, передает издание 19FortyFive со ссылкой на комментарий военного аналитика Питера Сучиу.

Как отметили авторы публикации, отказ правительства Швейцарии в предоставлении Киеву немецких танков заключается в соблюдении "политики нейтралитета". Уточняется, что в связи с этим многие высокопоставленные чиновники Запада обвиняют Берн в оказании "помощи" России.

При этом военный аналитик издания подчеркнул, что 96 немецких танков, которые изначально предназначались для ВСУ, теперь "гниют" в военных ангарах Италии.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что в результате провала наступательных действий ВСУ у Киева осталось лишь несколько механизированных бригад. По мнению военного аналитика, после уничтожения ВС России оставшихся подразделений киевский режим останется без наступательных соединений.

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