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СК возбудил дело об убийстве после исчезновения 16-летней фигуристки

16:25
  • вторник
  • 29 августа 2023

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил сбор волонтеров для поиска Горбачевой

Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Отмечается, что это необходимо для более тщательного расследования обстоятельств пропажи человека.

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Как стало известно, вечером 28 августа Алина вышла после тренировки с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Больше девушка на связь не выходила. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку на Волоколамском шоссе, 67. О пропаже в полицию заявила ее мать.

Алина Горбачева в феврале 2023 года стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил сбор волонтеров для ее поиска, передает РИА Новости. В поисках пропавшей фигуристки задействованы и водолазы.

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