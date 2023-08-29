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Собянин: Москвичи решили назвать Северный дублёр Кутузовского проспекта проспектом Багратиона

16:24
  • вторник
  • 29 августа 2023

Голосование прошло в проекте "Активный гражданин"

По решению жителей Москвы Северный дублер Кутузовского проспекта будет называться проспектом Багратиона. Голосование прошло в проекте "Активный гражданин".

"Так мы продолжим традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы", – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Проспект Багратиона – шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров. Она улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. Время в пути сократится в среднем до получаса.

"Открытие магистрали планируем в ближайшие недели", – добавил Сергей Собянин.

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