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В России пройдет фотоконкурс "Русская цивилизация"

16:33
  • вторник
  • 29 августа 2023

Он стартует в сентябре

С 5 сентября по 5 октября 2023 года Федеральное агентство по делам национальностей проводит VI Международный фотоконкурс "Русская цивилизация".

В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет, представив до 5 фотографий в номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Духовные скрепы", "Семейные ценности", "Многонациональная Москва".

Более подробная информация доступна на сайте: https://rucivilization.ru.

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