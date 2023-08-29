Киев объявил принудительную эвакуацию детей из Запорожской области

Эвакуация коснется и маломобильных граждан

Принудительная эвакуация детей объявлена в пяти населенных пунктах подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Власти будут вывозить несовершеннолетних из города Гуляйполе, поселка городского типа Степногорск, из Преображенки, Егоровки и Новопавловки.

Как сообщают украинские СМИ, в списках на эвакуацию 54 ребенка и 67 членов их семей. Из тех же населенных пунктов планируется вывезти проживающих там маломобильных граждан.

О планах Киева объявить обязательную эвакуацию детей заявила днем ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, детей вывезут из подконтрольных киевскому режиму частей Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, передает "Лента.ру".

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