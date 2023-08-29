Мирные жители брянского поселка стали жертвами обстрела ВСУ

Среди погибших - ребенок

Поселок Климово в Брянской области подвергся обстрелу из ракетной системы залпового огня с украинской стороны. По предварительным данным, несколько человек погибли, в их числе один ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области сообщил в Telegram, что в результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей. Среди пострадавших также есть дети, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации Богомаза, взрывами повреждено здание школы, несколько административных зданий. Разрушены жилые дома, нарушено энергоснабжение. На месте работают экстренные службы.

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