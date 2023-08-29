ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Инвестиции бизнеса в ОЭЗ "Технополис Москва" превысили 140 млрд рублей

17:07
  • вторник
  • 29 августа 2023

Лидерами по объему инвестиций стали производители микроэлектроники, оптики, робототехники и фармацевтической продукции

Компании "Технополиса Москва" в 1,2 раза увеличили инвестиции в развитие и создали еще более 1,4 тысячи рабочих мест. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"С момента открытия ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2006 году работающие там компании инвестировали в свои производства свыше 140 млрд руб. Сейчас в ОЭЗ больше 200 предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию: от микросхем до беспилотников", – говорится в сообщении.

По словам Собянина, только за первое полугодие компании вложили в свое развитие порядка 20 млрд рублей. "Лидерами по объему инвестиций стали производители микроэлектроники, оптики, робототехники и фармацевтической продукции", – отметил мэр.

Для подбора кадров в ОЭЗ создан специальный проект "ТехноРабота". С января на его портале было размещено около 600 вакансий — в среднем каждая закрывается в течение месяца, подчеркнул Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин во время посещения ОЭЗ "Технополис Москва"
Сергей Собянин во время посещения ОЭЗ "Технополис Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.