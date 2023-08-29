Собянин: Инвестиции бизнеса в ОЭЗ "Технополис Москва" превысили 140 млрд рублей

Лидерами по объему инвестиций стали производители микроэлектроники, оптики, робототехники и фармацевтической продукции

Компании "Технополиса Москва" в 1,2 раза увеличили инвестиции в развитие и создали еще более 1,4 тысячи рабочих мест. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"С момента открытия ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2006 году работающие там компании инвестировали в свои производства свыше 140 млрд руб. Сейчас в ОЭЗ больше 200 предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию: от микросхем до беспилотников", – говорится в сообщении.

По словам Собянина, только за первое полугодие компании вложили в свое развитие порядка 20 млрд рублей. "Лидерами по объему инвестиций стали производители микроэлектроники, оптики, робототехники и фармацевтической продукции", – отметил мэр.

Для подбора кадров в ОЭЗ создан специальный проект "ТехноРабота". С января на его портале было размещено около 600 вакансий — в среднем каждая закрывается в течение месяца, подчеркнул Сергей Собянин.

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