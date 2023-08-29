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Нобелевский лауреат: Москва — лучший город мира по развитию сферы гостеприимства

17:25
  • вторник
  • 29 августа 2023

Рае Квон Чунг высоко оценил достижения столицы

Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг высоко оценил достижения Москвы в сфере гостеприимства. Об этом он заявил в рамках международного форума инноваций БРИКС, проходящего на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье".

"Я очень счастлив снова быть в моем любимом городе, в Москве. Я занимался в 2016 году международной энергетической премией "Глобальная энергия", учрежденной президентом Путиным. Вижу огромную разницу в развитии города, насколько улучшаются сервисы и рестораны. Я всегда говорю, что Москва – лучший город мира с точки зрения уровня отелей, кухни и гостеприимства", – сказал Рае Квон Чунг.

Рае Квон Чунг - лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, председатель Международного комитета премии "Глобальная энергия".

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