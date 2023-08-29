Российских бадминтонистов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

Атлеты могут участвовать в турнирах с с 26 февраля 2024 года

Российских и белорусских бадминтонистов допустили до соревнований под эгидой Всемирной федерации бадминтона в нейтральном статусе. Как сообщила пресс-служба BWF, атлеты смогут участвовать в турнирах с 26 февраля 2024 года.

Федерация объявила о запрете на выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях в начале марта 2022 года. Поводом стали события на Украине. Кроме того, были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

Комментируя допуск спортсменов в нейтральном статусе, главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова заявила, что российская Федерация бадминтона не прилагала для этого никаких усилий. Как сказала Майорова в интервью "МатчТВ", российские бадминтонисты не хотят такой формы участия в турнирах.

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