Пожарный поезд тушит огонь на складах в центре Москвы

Горит здание на Комсомольской площади

Пожарный поезд направлен на место пожара на складах в центре Москвы. Площадь возгорания на Комсомольской площади выросла до 600 квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Огонь интенсивно распространяется.

По предварительным данным, пламя охватило склад с имуществом РЖД на Комсомольской площади столицы. Сообщение о возгорании по адресу Комсомольская площадь, дом 1, строение 8, поступило около 17:30. Как сообщили в РЖД, на движение поездов пожар не влияет, передает ТАСС.

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