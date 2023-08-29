Москва принимает международный форум инноваций БРИКС

Достижения российской столицы гости форума могли оценить на виртуальных стендах

Облачный город, умные решения - будущее мегаполисов в эти дни обсуждают в Москве. Российская столица принимает международный форум инноваций БРИКС. Гости - эксперты мирового масштаба.

4500 гостей, 30 стран-участниц, более полусотни деловых сессий. Не прошло и недели с 15-го саммита БРИКС в ЮАР, а Москва принимает у себя первый за историю содружества Международный форум инноваций. И впервые участники соберутся здесь в новом расширенном составе.

"Шесть новых стран присоединились к нам. Мы очень рады этому форуму, ведь он доказывает, что технологии очень важны для процветания людей", - отметил Пурнима Ананд, президент Международного форума стран БРИКС.

Местом объединения будущих стартапов и технологий на три дня форума стал концертный зал "Зарядье". Он же по совместительству одна из площадок проходящего в столице Урбанфорума, где инновации уже традиционно встречают гостей буквально с порога. Вот желающие угоститься утренним кофе терпеливо дожидаются очереди. Ведь бариста – робот, и его не поторопишь.

Гостей у входа в зал для бизнес-сессий вместо хостесс встречают робособаки, они же не дают заскучать, пока спикеры собираются на сцене.

Концепция форума "Облачный город" - это глобальная платформа по обмену опытом между странами и мегаполисами в вопросах цифрового развития городов и предприятий. И в сфере такого сотрудничества российской столице есть что предложить партнёрам, и есть чем удивить.

"Я очень счастлив снова быть в моем любимом городе - в Москве. Я занимался в 2016 году международной энергетической премией "Глобальная энергия", учрежденной президентом Путиным. Вижу огромную разницу в развитии города, в том, насколько современными стали все сервисы. Я всегда говорю, что Москва — лучший город мира с точки зрения уровня отелей, кухни и гостеприимства", - заявил Рае Квон Чунг лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, председатель Международного комитета премии "Глобальная энергия".

Человек-экономика и город в мире цифры - три ключевые темы деловой повестки форума. Сегодня, в день заключительный, топовые мировые эксперты обсуждали вызовы цифровой эпохи и, конечно, её плюсы.

"Приведу пример из Дубая - все смеялись над нами, когда мы запускали повестку счастья. Они говорили, что счастье и технологии несовместимы. Для нас счастье равно прогрессу. Технологии обретают ценность, когда упрощают процессы в городе", - говорит Аиша Бин Бишр, глобальный лидер в сфере IT-технологий и умных городов.

Каким видит будущее городов как режиссер и просто как пользователь инноваций сегодня с гостями форума поделился Эмир Кустурица: "Я здесь, чтобы прочувствовать, что сейчас происходит с миром. Я сам из маленькой и не очень технологически продвинутой страны. Здесь же, в Москве, можно понять, чем живет и как развиваются 80% населения".

Достижения российской столицы гости международного форума могли оценить тут же на виртуальных стендах. Это инновационные транспортные магистрали МЦД, МЦК и БКЛ, это и речной электротранспорт с круглогодичной навигацией.

На площадке форума инноваций БРИКС можно увидеть и стенды столичных компаний - передовиков инновационных отраслей. Это и генная медицина, и современное обращение с отходами и производители умных электронных устройств. Здесь разработчики представляют результаты своей деятельности и, конечно, задача номер 1 - привлечь иностранные инвестиции.

Итоги форума впечатляющие: в копилке наших разработчиков соглашения почти на три с половиной сотни миллионов долларов. Партнерство выходит на международный уровень - перспективы совместной работы закрепили в Декларации о сотрудничестве в технологической сфере. Её подписали участники Московского инновационного кластера и представители 10 иностранных государств.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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