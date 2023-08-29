Украинские боевики продолжают атаковать мирные города

На месте прилетов в Брянской области продолжают работать экстренные службы

Очередное военное преступление киевского режима. Поселок Климово в Брянской области сегодня подвергся массированному удару ВСУ. Погибли два мирных жителя. Как сообщают очевидцы, обстрел из артиллерии националисты вели около часа.

Даже по немногочисленным фото и видео можно понять, с какой ненавистью боевики Зеленского атакуют мирные города. Часть жилых домов вряд ли подлежит восстановлению. По Климовскому району Брянской области били из реактивных систем залпового огня.

Очевидцы подсчитали: было не менее 17 прилетов. В результате обстрела поселка Климово повреждены несколько административных зданий, школа, частные дома и строения. Нарушено электроснабжение. Первоначальная информация о гибели 10-летней девочки не подтвердилась. Но жертв избежать не удалось. Хотя власти и предупредили об обстреле и призвали жителей срочно спуститься в укрытия.

На месте прилетов продолжают работать оперативные и экстренные службы. Власти Климовского района просят жителей пострадавшего поселка сохранять спокойствие, рекомендуют людям оставаться дома и не посещать места массового скопления.

Передвижение по улицам все еще небезопасно. В населенном пункте продолжают звучать сирены воздушной тревоги.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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