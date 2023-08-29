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Мишустин провел стратегическую сессию по развитию туризма

22:27
  • вторник
  • 29 августа 2023

Премьер обозначил основные задачи

Развитие туризма обсудили сегодня на стратегической сессии в Координационном центре правительства. В минувшем году россияне совершили свыше 68 миллионов путешествий по стране, что на 17 процентов больше, чем годом ранее. К 2030 году число туристических поездок по России должно вырасти до 140 миллионов в год.
Путин дал поручения по развитию туризма и рекреации в России

Сейчас в стране действуют свыше 30 тысяч отелей, санаториев и баз отдыха, в общей сложности это более одного миллиона номеров. На развитие отрасли в последние два года из бюджета направили свыше 100 миллиардов рублей. Глава правительства обозначил основные задачи.

"В первую очередь, необходимо обновлять гостиничную базу, создавая места для размещения, которые отвечают разным запросам путешественников. Следующая приоритетная задача – это повышение транспортной доступности, а также производство средств передвижения для наших туристов", - заявил Мишустин.

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