Украинская сборная снялась с ЧМ по Dota 2 из-за допуска россиян

Команде засчитано техническое поражение

Сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2. Это демонстративный шаг в ответ на решение Международной федерации компьютерного спорта допустить российских спортсменов к соревнованиям под флагом страны.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Румынии. Изначально сборная России не была допущена до участия в турнире. Однако 28 августа IESF вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Сборная Украины заняла первое место в группе D на чемпионате мира по Dota 2 по версии IESF. Теперь же, в первом раунде верхней сетки, команда уступила сборной Киргизии со счетом 0:2. А в матче со сборной Индонезии, перед которым украинцы и выступили со своим заявлением, им засчитали техническое поражение, передает ТАСС.

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