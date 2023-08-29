ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинская сборная снялась с ЧМ по Dota 2 из-за допуска россиян

19:03
  • вторник
  • 29 августа 2023

Команде засчитано техническое поражение

Сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2. Это демонстративный шаг в ответ на решение Международной федерации компьютерного спорта допустить российских спортсменов к соревнованиям под флагом страны.

В кабмине поручили проработать меры поддержки киберспорта и видеоигр
В России могут установить допинг-контроль на киберспортивные турниры

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Румынии. Изначально сборная России не была допущена до участия в турнире. Однако 28 августа IESF вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Сборная Украины заняла первое место в группе D на чемпионате мира по Dota 2 по версии IESF. Теперь же, в первом раунде верхней сетки, команда уступила сборной Киргизии со счетом 0:2. А в матче со сборной Индонезии, перед которым украинцы и выступили со своим заявлением, им засчитали техническое поражение, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники чемпионата по компьютерному спорту
Участники чемпионата по компьютерному спорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.