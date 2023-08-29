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ФСБ возбудила новое дело в отношении аспиранта мехмата МГУ

19:28
  • вторник
  • 29 августа 2023

Мифтахова обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности

Осужденный ранее аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов был допрошен в колонии следователями ФСБ России. Спецслужба возбудила в отношении аспиранта новое уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности.

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Мифтахов был осужден к 6 годам колонии по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года. 3 сентября 2023 года у него истекает срок наказания.

Как сообщила адвокат математика Светлана Сидоркина, ее клиент был допрошен в качестве подозреваемого. Однако, воспользовавшись статьей 51 Конституции России, Мифтахов от дачи показаний отказался, приводит слова юриста ТАСС.

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