Пропавшую фигуристку Горбачеву заметили в кафе-пекарне

Спортсменка не выходит на связь

В Москве продолжаются поиски 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой. Выяснилось, что уже после исчезновения ее видели сотрудники кафе-пекарни на Волоколамском шоссе. Эту информацию они подтвердили RT.

По словам сотрудников, спортсменка заказала кофе и фруктовый напиток. "Не увидела в её состоянии ничего примечательного", - сообщила одна из сотрудниц.

Ранее во вторник Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения Алины Горбачевой. Это необходимо для более тщательного расследования обстоятельств пропажи человека.

Фигуристка вышла после тренировки с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Больше она на связь не выходила.

В минувшем сезоне Алина Горбачева стала чемпионкой России в одиночном катании среди юниоров и попала в основной состав юниорской сборной.

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