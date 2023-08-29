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Москвичей предупредили о сильном тумане

19:47
  • вторник
  • 29 августа 2023

Видимость ухудшится до 200 метров

Жителям столицы напомнили о мерах предосторожности во время неблагоприятных погодных условиях. По данным столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, в Москве ожидается сильный туман.

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В сообщении, опубликованном в Telegram, приводится прогноз синоптиков: 29 августа после 23:00 и до 09:00 30 августа в столице ожидается туман, видимость ухудшится до 200-700 метров. Ранее Гидрометцентр России сообщил о введении в столичном регионе "желтого" уровня погодной опасности.

Москвичам напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий. Спасатели рекомендуют жителям столицы соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров и использовать одежду со светоотражающими элементами.

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